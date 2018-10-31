İsrail ve Boeing arasında 'karşılıklı tedarik' anlaşması yapıldı. Anlaşmayla birlikte Boeing, İsrail hükümetiyle yaptığı anlaşmalarda üretimin en az yüzde 35'i için İsrailli şirketlerle çalışacak.

İsrail Ekonomi Bakanlığı, Boeing ile yapılan görüşmelerin ardından savunma anlaşmalarının üretiminin nasıl yapılacağının belirlendiğini duyurdu.

Boeing ile İsrail arasında varılan "karşılıklı tedarik" anlaşmasıyla, İsrail hükümetinin Boeing'le yaptığı anlaşmalarda üretimin en az yüzde 35'i İsrailli şirketlerce gerçekleştirilecek.

İSRAİL BOEING İLE 10 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA YAPACAK

Times of Israel'in aktardığına göre İsrail bakanlığı, Boeing'in kimi alanlarda İsrail ile rekabet içerisinde olduğunu, bu alanlara F-15 savaş uçağı üretimi, yakıt ikmal uçakları ve taşıma helikopterlerinin de dahil olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasına göre İsrail, Boeing ile gelecek 10 yıl içerisinde en az 10 milyar dolarlık anlaşma yapacak. Karşılıklı tedarik anlaşması sonucu bu paranın 3,5 milyar doları İsrailli şirketlere geçmiş olacak.

ABD YARDIMLARI KOŞULLU OLARAK VERİLİYOR

ABD, İsrail'e 38 milyar dolarlık askeri yardım yapacağını duyurmuştu. 2019 yılında başlayacak bu yardımların ABD'li şirketlere harcanması zorunlu tutuluyor.

İsrail silah endüstrisi, ABD yardımlarının yerel üretime zarar vereceğinden çekiniyordu. Ancak Boeing ile varılan karşılıklı tedarik anlaşması, İsrail'in yerel sermayesinin endişelerini yatıştırdı.

İsrail Savunma Bakanlığı verilerine göre 38 milyar dolarlık harcamanın tamamının ABD'li şirketlere gitmesi durumunda İsrail'de silah şirketlerinde çalışan 22 bin kişi işini kaybedecekti.

Yapılan anlaşmayla İsrail ABD'nin harcamalara getirdiği kuralın arkasından dolanmış oldu.