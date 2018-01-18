İsrail, Ürdün'den özür diledi

İsrail, Temmuz ayında Amman'daki İsrail Büyükelçiliği’nde öldürdüğü 2 Ürdün vatandaşı için özür diledi.

Ürdün’ün başkenti Amman’da Temmuz 2017'de İsrail Büyükelçiliği’nde yaşanan olayda, 2 Ürdünlü öldürülmüştü.

İsrail'in bugün, konu hakkında Ürdün'e özür ve pişmanlıklarını ilettiği belirtildi.

Temmuz ayında meydana gelen olayda İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrailli korumanın Amman’daki büyükelçilikte meydana gelen olayda 2 Ürdünlü’yü öldürdüğünü belirtmişti.

Olayda hayatını kaybedenlerden biri tesadüfen orada bulunuyordu, diğeri ise orada yaşıyordu.

İsrail o dönem yaptığı açıklamada, İsrailli korumanın diplomatik dokunulmazlığı olduğunu belirtiyor, Amman ise korumanın ülkeyi terketmesine yanaşmıyordu ve elçilik kapatılmıştı.

Olaydan 7 ay sonra bugün, İsrail'in konu hakkında özür dilediği belirtildi.

Ürdün hükümeti sözcüsü Muhammed el Moman, İsrail Dışişleri bakanlığı'nın olay hakkında "derin pişmanlık ve üzüntülerini" resmi olarak ilettiğini duyurdu.

Ürdün, İsrail güvenlik görevlisine karşı yasal işlem başlatılıncaya kadar İsrail'in Amman'daki elçiliğini yeniden açmasına izin vermeyeceğini söyledi.