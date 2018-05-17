İsrail Turizm Bakanı: Türkiye’ye gitmeyin

İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, İsrail vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeme' çağrısında bulundu.

İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, Türkiye'nin İsrail katliamına tepkisi sebebiyle İsrail vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeme" çağrısında bulundu.

Şalom'ın haberine göre Levin, İsraillilerden "Antalya'dan uzak durmalarını" istedi.

İsrail milletvekili İtzik Shmuli ile İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise İsrail'in "Ermeni soykırımını tanıması gerektiğini" söyledi.

Katz, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail devletinden nefret ettiğini" öne sürerken, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin azaltılmasının hata olacağını" savundu.

Katz İsrail'in 63 Filistinli direnişçiyi öldürmesinin sorumlusunun "Hamas olduğunu" öne sürdü. İsrailli bakan sınırda eylem yapan silahsız sivilleri öldürmelerini "Füzeleri roketleri olmayan Hamas, çocukları ve kadınları cephane olarak kullanıyor, onları cepheye sürüyor, kurban ediyor" sözleriyle savunmaya çalıştı.