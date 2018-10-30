İsrail: Suriye'de Rusya ile askeri işbirliğimiz sürüyor

İsrail'den üst düzey bir yetkili, Eylül ayında Rus uçağının düşürülmesinin ardından Suriye'deki hava saldırılarının devam ettiğini, Rusya ile askeri işbirliğinin bozulmadığını söyledi.

Suriye hava savunması tarafından 17 Eylül’de İsrail uçaklarının provokasyonu sonucu Rus uçağı Il-20’nin düşürülmesinin ardından İsrail’in hava saldırılarını durdurmadığı ortaya çıktı.

İsrail hükümetinden üst düzey bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, 17 Eylül’den beri İsrail’in Suriye’de bir dizi hedefi vurduğunu söyledi.

Sözkonusu yetkili Rusya ile İsrail arasındaki askeri işbirliğinin önceden olduğu gibi devam ettiğini de dile getirdi.

İsrail gazetesi Haaretz’e konuşan bir diplomatik kaynak da, Tel Aviv ile Moskova arasında krize neden olan Il-20 uçağının düşürülmesinin ardından İsrail’in Suriye’de hava saldırılarının devam ettiğini söyledi. Sözkonusu kaynak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 11 Kasım’da Paris’te bir araya gelebileceklerini belirtti.

Rusya Lazkiye’de Il-20 uçağının düşürülmesi ve içindeki 15 askerin yaşamını yitirmesinin ardından İsrail’i suçlamış ve Suriye’ye S-300 hava savunma sistemleri göndermişti.

İsrail ordusu 4 Eylül’de yaptığı açıklamada geçen iki yıl içinde Suriye’de 200’ün üzerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Ancak Rus uçağının düşürüldüğü 17 Eylül’den sonra İsrail’in düzenlediği herhangi bir hava saldırısına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

