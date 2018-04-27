İsrail: Suriye'de İran kontrolünde 80 bin milis var

İsrail, Birleşmiş Milletler'e "Suriye'de İran kontrolünde 80 bin milis olduğuna" dair kanıt sunduğunu iddia etti.

İsrail Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne "Suriye'de İran kontrolünde 80 bin milis olduğuna" dair görsel kanıt sunduğunu öne sürdü.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Daniel Danon, Şam yakınlarından uydu görüntüsü göstererek bu görüntünün "Suriye'de ve bölgenin tamamında terör eylemleri gerçekleştirmek için eğitilen militanlar" olduğunu iddia etti.

Danon "sıklıkla Hamas, Hizbullah ve Esad rejimi tarafından yaratılan tehlikeden bahsediyoruz, ancak bunların hepsinin tek bir kaynağa gittiğini unutmamalıyız. İran rejimi bu tehlikeleri bir arada tutmaktadır" diye konuştu.

İsrailli yetkili, sundukları belgelerin "İran'ın Suriye'ye ne derece dahil olduğunu gösterdiğini" öne sürdü.