İsrail seçime hazırlanıyor

Netanyahu yönetimi İsrail'de seçim sınavından geçmeye hazırlanıyor. Ülke tarihinin gördüğü en sağcı iktidarın başındaki lider Netanyahu, bölücü bir popülizm ve dış politika pazarlama üzerine kurduğu seçim kampanyasında kendinden emin görünüyor.

İsrail'de Salı günü 13 yıldır devam eden Netanyahu iktidarı seçim sınavından geçiyor ve anketlere göre İsrail başbakanı zorlanmadan yeniden seçilecek. Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ve eski bir komutanla yaşadığı mücadeleye karşın İsrail'de güvenliğin ve ekonomik gelişmenin garantörü olarak görülüyor.

Netanyahu eğer bu seçimi de kazanırsa, en uzun süre başbakanlık yapan İsrail'in kurucusu David Ben-Gurion'dan da uzun başbakanlık yapan lider olma yoluna girecek. Seçimlerde altı milyon İsrailli oy kullanacak.

YERLEŞİMLERİ İLHAK EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Netanyahu'nun kritik konu başlıklarında seçim öncesi sergilediği rahatlık da seçimde zorlanmayacağı yorumlarını güçlendiriyor. Başbakan, yeniden seçilmesi durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı İsrail yerleşim birimlerini ilhak etmeyi planladığını söyledi.

Bu çok tartışmalı adımı İsrail'in atması durumunda üzerinde tartışılan ve Filistin sorununun çözümüne ilişkin tek umut olarak gündemde duran "iki devletli çözüm" olasılığının dinamitleneceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Öte yandan seçim politikasında Filistin sorununun çok yer tutmadığı da bir süredir üzerinde durulan bir olgu.

KOALİSYON OLASILIĞI

Netanyahu bir süredir seçimlerde tehdit olarak görülebilecek bir başlıkla karşı karşıya bulunuyor. Politik olarak deneyimsiz de olsa Benny Gantz liderliğindeki merkez ittifak anketlerde yüksek bir profil sergiliyor. Kimi araştırmalar Netanyahu'nun partisinin Gantz'ın Mavi ve Beyaz'ından daha az koltuk kazanabileceğini ortaya koyuyordu.

Yine araştırmalara göre her iki parti de 120 sandalyeli parlamentoda 30 civarı parti alıyor ve İsrail'de hep olduğu gibi bir koalisyona doğru ilerliyorlar.

Netanyahu yönetimi İsrail tarihinin gördüğü en sağcı yönetim ve yine anketlere göre bir sonraki koalisyon bundan daha da sağcı olabilir.

Uzmanlar yine de seçim tahminlerini fazla ileri götürmemek gerektiğini ve son dakikada kararsızların oyunun belirleyici olabileceğini belirtiyor.

YOLSUZLUKLA SUÇLANAN BAŞBAKAN

Normalde Kasım 2019'a dek seçim olmayacak olan İsrail'de seçimin erken yapılmasına Netanyahu Aralık ayında karar verdi. Değerlendirmelere göre İsrail başbakanı hakkındaki yolsuzluk iddialarının yargı sürecine taşınmasından önce güçlü bir başbakanlık sıfatını elde tutmak istiyor.

Ancak, bu süreçte Gantz'ın da ciddi bir rakip olarak ortaya çıkışına tanık olundu. Başsavcı Şubat ayında Netanyahu hakkında rüşvet, sahtekarlık ve güven ihlali suçlamalarında bulunacağını duyurdu.

TANIDIK GELİYOR: BÖLÜCÜ POPÜLİZM

Netanyahu bu dönemdeki kampanyasında bölücü popülizme yöneldi ve aşırı sağcı bir tutumu benimsedi. Ülkedeki Arap İsraillileri ve diğerlerini şeytanlaştırma yoluna giden başbakan geçen yıl kabul edilen "İsrail'in Yahudilerin Devleti olduğunu" ilan eden yasayı anımsatarak ülkenin "tüm vatandaşlarının bir devleti olmadığını" da söyledi.

Pek çok kişinin ırkçı olarak gördüğü bir aşırı sağcı partinin bir üyesinin parlamentoya girmesi için bir anlaşma yaptı.

Seçimden hemen önceki günlerde de "müttefiki" ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yapan Netanyahu, böylelikle dış politikada da rakipsiz olduğu izlenimini besledi.