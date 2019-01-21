İsrail saldırdı, Suriye geri püskürttü

Suriye'de başkent Şam'da güçlü patlama sesleri duyuldu. Suriye hava savunma sistemleri İsrail tarafından yapılan saldırılara karşılık verdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Şam'da yer alan hava savunma sistemleri şehrin güneyini hedef alan İsrail hava saldırısına karşılık verdi.

Haberde İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedildi.

​Sputnik'te yer alan habere göre, Şam'daki patlama seslerinin yerel saatle 1:15 sularında başladı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye'de (İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç) Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor" ifadesine yer verildi.