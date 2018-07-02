İsrail-Rusya savunma bakanları arasında Suriye görüşmesi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'nin güneyinde süren operasyona dair konuştu.
Görüşmede Suriye ordusuyla İsrail-Ürdün sınırındaki cihatçı gruplar arasındaki çatışmalar konuşulurken, İsrail, Rusya'ya İran'ın ülkede askeri varlık oluşturmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.
İsrail'den yapılan geçmiş açıklamalarda Suriye ordusuna müdahale edilmeyeceği, ancak sınırda yalnızca Suriye güçlerinin bulunması gerektiği söylenmişti.
Lieberman, bölgeye Hizbullah ya da İran güçlerinin gelmesi durumunda "anında harekete geçeceklerini" dile getirdi.
İsrail, Suriye ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yaklaşmasından dolayı endişe duyuyor. İsrail ordusunun bölgeye yığınak yaptığı aktarılıyor.