İsrail parlamentosu nükleer reaktörlerin denetlenmesini reddetti

İsrail parlamentosu, Dimona kentindeki nükleer reaktörün uluslararası denetime açılması teklifini oy çokluğuyla reddetti. Öneri reaktörlerin olası bir depremde oluşturacağı tehlikelere de dikkat çekiyordu.

İsrail parlamentosu Knesset’e sunulan, Dimona kentindeki nükleer reaktörün uluslararası denetime açılması teklifi, parlamentonun 120 üyesinin 73’ünün oyuyla reddedildi. Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP) ve parlamentodaki Ortak Listenin Meclis Bloku Başkanı Cemal Zahalka tarafından sunulan öneri, yalnızca Ortak Liste milletvekilleri tarafından destek gördü.

Yasa tasarısı önerisi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasını imzalamasını ve nükleer silahların kullanılmasını önlemek için reaktörlerin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) kontrolüne açılmasını öngörüyor.

'BÖLGE İSRAİL'DEN BAŞLAYARAK NÜKLEERDEN ARINDIRILMALI'

Yasa tasarısı önerisi hakkında Cemal Zahalka, “İsrail’de nükleer bir silah olduğu sürece bölgedeki diğer ülkeler er ya da geç bir nükleer silah temin edecekler. İhtiyaç duyulan şey, İsrail’den başlayarak bölgenin kapsamlı bir şekilde nükleer silahlardan arındırılmasıdır” dedi.

‘DEPREM BÖLGESİNDEKİ REAKTÖRLER BÜYÜK TEHLİKE’

Zahalka, olası bir şiddetli depremde nükleer reaktörlerin yol açabileceği korkunç sonuçlara işaret ederek, geçtiğimiz gün İsrail’de 4 ile 4,5 şiddetlerinde 6 depremin meydana geldiğini hatırlattı ve konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Ülkede her 90 yılda yıkıcı bir büyük deprem olasılığının olduğu biliniyor. Son deprem ise 1927’de meydana geldi. Özellikle Dimona’daki nükleer reaktörün, Filistin’deki depremlerin merkezi olan Suriye-Afrika fay hattına yakın olması nedeniyle gerçek bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Japonya’daki meydana gelen deprem Fukuşima’daki nükleer reaktörde sızıntıya yol açmıştı ve sonuçları felaketti. Bu, tüm dünyadaki nükleer santrala sahip olan, özellikle de nükleer silah üreten ülkelere yönelik bir uyarıdır.”

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ise nükleer reaktörlerin kontrol edildiğini ve güvenilir olduğunu öne sürdü. Bakan, IAEA’nın deprem risklerini ve atomik reaktörlerin güvenliğini denetlemediğini de söyledi.