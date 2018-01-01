İsrail: Özgürlük mücadelesinin kazanılmasını umuyoruz

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran'daki 'özgürlük ve demokrasi mücadelesinin kazanmasını umduklarını' söyledi

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, bir radyo programında açıklamalarda bulundu. Katz "İran'ın iç meselelerine karışmıyoruz ancak İran halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini kazanmasını gönülden temenni ediyorum" dedi.

"Başkan Trump'ın nükleer anlaşmaya karşı takındığı sert tutum, anlaşmayı gözden geçirmesi ve Tahran'ı yaptırımlarla tehdit etmesi, hiç şüphe yok ki, iç durumu da etkiliyor" diyen Katz, İran'da rejim değişikliği gerçekleşirse İsrail'e yönelik tehditlerin ortadan kalkacağını da iddia etti.