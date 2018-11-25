İsrail ordusundan savaş hazırlığı: Kapsamlı tatbikat başladı

İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde kapsamlı tatbikat başlattı. İsrail'in Gazze'ye operasyona ve bölgede olası bir savaşa hazırlandığı biliniyor.

İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde tatbikata başladı. Bir hafta sürecek kapsamlı tatbikat, Gazze'ye operasyon hazırlığı tartışmaları sürerken yapılıyor.

Bölgede gerilim yüksekken yapılan tatbikatta orduya ait kara ve hava araçları da yoğun olarak kullanılacak.

Ordudan yapılan açıklamada tatbikatın "2018 için planlanan eğitim programının önemli bir bölümünü oluşturduğu" söylendi.

Tatbikatın resmi sebebi "Acil durumlara hazırlıklı olmak" olarak gösterildi.

Gazzeli grupların İsrail saldırılarına verdiği karşılık sırasında atılan 400 kadar roketten ancak 100'ü İsrail füze savunması tarafından imha edilebilmişti. Bunun ardından İsrail, Gazzeli gruplarla ateşkese vardı.

Suriye'ye verilen S-300 hava savunma sistemi de, İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarının neredeyse sonlanmasına yol açtı.

İsrail ordusunun Suriye hava savunmasını aşacak yöntemler bulmak istediği biliniyor.