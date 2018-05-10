İsrail ordusundan itiraf: Saldırı önceden planlanmış bir operasyondu

İsrail ordu sözcüsü Ronen Manelis, İsrail'in Suriye'deki saldırısı "önceden planlanmış bir operasyondu" dedi.

Suriye ordusu, İsrail'in Suriye'ye yönelik peş peşe saldırıları sebebiyle işgal altındaki Golan'da bulunan İsrail askeri hedeflerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Suriye ordusunun saldırısı üzerine İsrail havadan ve karadan Suriye'de pek çok yere saldırı gerçekleştirdi. Atılan İsrail füzelerinin önemli bir kısmı havada imha edildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN İTİRAF

İsrail ordu sözcüsü general Ronen Manelis, İsrail medya kuruluşu Ynet'e konuşarak, "Suriye'deki İsrail ordusu saldırısı önceden planlanmış bir operasyonun parçası olarak gerçekleşti" dedi.

Manelis, saldırının "kesin istihbarata ve İsrail hava kuvvetlerinin yüksek kabiliyetine" dayandırılarak yapıldığını söyledi.

Saldırıda İran güçlerini vurduklarını öne süren Manelis, "İran Kudüs Güçleri'nin İsrail saldırısını atlatması aylar alacak" iddiasında bulundu.

İsrailli sözcü "Bu saldırı bize zarar vermek isteyen ve İsrail'in egemenliğini zayıflatmaya çalışan herkese bir mesajdır. İsrail ordusu bütün senaryolara hazırdır" diye konuştu.