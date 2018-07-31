İsrail ordusundaki Dürziler istifa ediyor: 'İlk kez bugün bayrağı selamlamadım'

İsrail ordusundaki Dürzilerin, 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' sebebiyle istifa etmekte oldukları aktarılıyor. İkinci sınıf vatandaş konumuna düştüklerini söyleyen Dürziler, İsrail yönetiminin ayrımcılığına tepki gösteriyor.

İsrail'de askerlik yapan nadir azınlıklardan olan Dürziler, "Yahudi Ulus Devlet Yasası"nı protesto için ordudan istifa etmeye başladı.

Sputnik'in haberine göre İsrailli Dürzi yüzbaşı Amir Jmall, Pazar günü Facebook'tan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya hitaben açık bir mektup yayımlayarak istifasını duyurdu.

'İKİNCİ SINIF VATANDAŞ OLDUK'

Yasayı protesto için istifa ettiğini belirten Amir Jmall, şöyle yazdı:

''Bu sabah kalktım, karargaha gitmek için yola çıkacaktım ki, kendime şunu sordum: İsrail devletine niye hizmet edeyim? Babam, iki erkek kardeşim ve ben kendimizi adayarak, görev bilinciyle ve vatan sevgisiyle hizmet ettik de sonunda ne elde ettik? İkinci sınıf vatandaşlık.''

'EMİNİM YÜZLERCESİ DAHA BIRAKACAK'

''Netanyahu, senin ve hükümetinin bu kararından sonra artık ülkeye hizmet etmek istemiyorum ve eminim ki yüzlerce kişi daha hizmet etmeyi bırakacak ve ordudan tahliye edilecek'' diye devam eden yüzbaşı, halkının ileri gelenlerine de "Dürzilerin zorunlu askerlik hizmeti yerine getirmesinin sona ermesi için çalışmaları" çağrısı yaptı.

'İLK KEZ BUGÜN BAYRAĞI SELAMLAMADIM, MİLLİ MARŞI SÖYLEMEDİM'

Ardından Shady Zaidan isimli bir diğer Dürzi subay, Facebook hesabından ''Bugüne dek devletin bayrağı önünde gururla durdum ve onu selamladım. Bugüne dek milli marşı söyledim, çünkü bunun benim ülkem olduğundan ve herkesle eşit olduğumdan emindim. İlk kez bugün görev başında bayrağı selamlamayı, milli marşı okumayı reddettim'' açıklamasını yaptı.

Bir muharebe birliğinin komutan yardımcısı olduğunu belirten Zaidan, ''Herkes gibi bir vatandaşım ve her şeyimi devlete verdim. Ama sonunda kendimi ikinci sınıf vatandaş buldum. Kendimi bunun bir parçası olmak için hazırlamadım. Ben de mücadeleye katılıyorum, bu ülkeye hizmet etmeyi kesiyorum'' dedi.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI: SİYASETİ AYRI TUTUN

Dürzi tepkisi üzerine İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, "askerlerin tartışmalı siyasi meseleleri ordudan ayrı tutmaları gerektiğini" savundu.

Eisenkot, ''Halkın ordusu olarak görevimiz halkı koruyup savaşta kazanmaktır, etnisitesi, dini ve cinsiyeti ne olursa olsun insan onurunu korumakla yükümlüyüz. Bu hep böyleydi ve hep böyle olacak'' iddiasında bulundu.