İsrail Ordusu öldürdüğü 15 yaşındaki çocuğun ölümünü 'soruşturacağını' açıkladı

İsrail Ordusu, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in çağrısı üzerine, İsrail askerlerinin Gazze Sınırı’nda toplanan binlerce kişiye açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mohammed İbrahim Ayoub için soruşturma başlatacağını duyurdu. Açıklamada, askerlerin "ateş açmak zorunda kaldığı" belirtilirken, ölüm ve yaralanmalardan Filistinliler sorumlu tutuldu.

İsrail Ordusu, Cuma günü düzenlenen Gazze’ye Dönüş Yürüyüşü’nde Filistinlilerin üzerine ateş açılması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mohammed Ayoub’un ölümünü “inceleyeceğini” açıkladı.

Dördüncü haftasına giren “Gazze’ye Dönüş Yürüyüşü” için Gazze Sınırı’nda toplanan binlerce kişiye İsrail askerleri tarafından ateş açılmış, İsrail Sağlık Bakanlığı’na dayandırılan bilgilere göre saldırıda aralarında 15 yaşındaki Mohammed’in de olduğu 4 kişi ölmüş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı.

'SINIRDAN 150-200 METRE UZAKTAYDI'

Filistin basınında yer alan haberlerde, saldırıda başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mohammed'in sınırdan 150-200 metre uzakta bulunduğu ve saldırıdan korunmak için saklanacak yer aradığı sırada başına isabet eden mermi sonucu yaralanarak yere yığıldığı belirtildi. İsrail, Ayoub'ın ilk dikenli tel bariyeri aştığını ve vurulduğunda ana sınır tellerine doğru ilerlediğini iddia etmişti.

iSRAİL ASKERLERİ 'ATEŞ AÇMAK ZORUNDA' KALMIŞ

Haaretz'in haberine göre, olayın ardından tüm dünyada tepkiler yükselirken, Avrupa Birliği’nden İsrail Ordusu'na silahsız protestoculara karşı ölümcül güç kullanmayı durdurma ve ayrıntılı bir soruşturma çağrısı geldi. Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ise İsrail’e “Çocukları öldürmeyi durdurun” çağrısı yaptı.

Tepkiler üzerine İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada soruşturma başlatılacağı belirtilirken, “Tehlikeyi durdurmanın başka yolu kalmadığı noktada askerler kitlenin üzerine ateş açmak zorunda kaldı.” ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

“Her durumda, 15 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere bazı şahısların öldüğü iddiası araştırılacak. İsrail ordusu geçmişte yaşananlardan ders almak ve yaralananların sayısını minimize etmek için çalışıyor.” denilen açıklamanın devamında, saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralananların suçu Filistinlilere yüklendi.

“Kadın ve çocukları eylemlerde en önde yürüterek kalkan olarak kullanıyorlar.” diyen İsrail Ordusu, “Sivilleri sınır bölgesinden uzak durmaya” çağırdı.

​Soruşturmayı yüklenecek komisyon, 6 Nisan günü düzenlenen yürüyüşte İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli gazeteci Yasir Murteca’nın ölümünü de araştıracağını açıklamıştı. Basın yeleği ve kaskı takan Murteca'nın kasten hedef alındığı iddia edilmiş, cenazesine on binlerce Filistinli katılmıştı.

FİLİSTİN: İSRAİL'İN SORUŞTURMASINI TANIMAYIZ

Filistin yönetimi tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nden İsrail ordusunun Filistinlilere dönük saldırılarının araştırılması amacıyla bağımsız bir soruşturma yürütmek üzere bir komisyon kurulmasının isteneceği belirtildi.

Filistin'in BM Temsilcisi Riyad Mansur, New York'taki BM genel merkezinde gazetecilere verdiği demeçte, Filistinlilerin İsrail'in yürüteceği herhangi bir soruşturmayı güvenilir olarak kabul edemeyeceğini, dolayısıyla da tanımayacağını ifade etti.