İsrail ordusu Gazze’de 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail-Gazze sınırında bugün düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Gazze sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü kapsamında bugün düzenlenen eylemlerde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistinli sağlık yetkilileri ölenlerden birinin 17 yaşındaki Ali El-Aşkar olduğunu, diğer kişininse henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek olduğunu açıkladı.

Eylemcilerden en az 70’inin yaralandığı, yaralılardan 38’inin gerçek mermi ile vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusundan bir sözcü ise gösterilere katılanlardan bazılarının sınırdan patlayıcı ve yanıcı maddeler fırlattıklarını, İsrail askerlerinin sınırı geçen göstericilere karşılık verdiğini ileri sürdü.

Gazze’de 18 ay önce Hamas tarafından başlatılan “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar en az 210 Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Binlerce Filistinli ise silahla yaralandı.

