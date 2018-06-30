Gazze’de dün düzenlenen protesto gösterisine saldıran İsrail ordusu, biri çocuk iki Filistinliyi öldürdü, 420 Filistinliyi de yaraladı.
İsrail askerleri Gazze’deki barışçıl gösteriye ateş açtı, gösteriye katılan 13 yaşındaki Yasser Ebu Naca ile 24 yaşındaki Muhammed El-Hameyda’yı öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, İsrail ordusunun saldırısı sonucu 420 Filistinli de yaralandı.
Yaralılar arasında gazeteciler ve sağlık personeli de bulunuyor. Yaralılardan birinin boynundan vurulan bir erkek olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.