İsrail ordusu 'Batı Şeria'daki tarlaları Filistinliler kundaklıyor' dedi, görüntüler tersini kanıtladı

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki tarlaların Filistinliler tarafından kundaklandığı iddiasının ardından olayı gösteren video ortaya çıktı.
Haaretz'in haberine göre görüntüler bölgedeki yangınların İsrailli yerleşimciler tarafından çıkartıldığını gösteriyor.
Ortaya çıkan görüntüler üzerine İsrail ordusu söylemini değiştirerek yangınların İsrailli yerleşimciler tarafından çıkartıldığını kabul etti.
Geçtiğimiz ay aynı bölgede İsrailli yerleşimciler Filistinlilerin bulunduğu aracı taşlamış, bunun ardından İsrail ordusu Filistinlilerin yaşadığı yerin korunmaya alındığını ve bölgede devriyelerin artırıldığını öne sürmüştü.