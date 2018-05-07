İsrail nükleer anlaşması biterse İran'da 'rejim değişikliği' olacağını umuyor

İsrail'in, ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesi durumunda İran'da 'rejim değişikliği' yaşanacağını umduğu kaydediliyor.

İsrail basınında yer alan bir analize göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmasını sonlandırmasını isteyen İsrail, anlaşmanın bitirilmesi ve İran'a yaptırımların sürmesi durumunda ülkede "rejim değişikliği" yaşanacağını umuyor.

Haaretz'den Amos Harel'in yazısına göre İsrail yönetimi, son haftalarda Trump'ın anlaşmadan çekilmesi için ABD'ye baskısını artırdı. Suriye'de "İran hedeflerine" hava saldırıları gerçekleştiren İsrail, 12 Mayıs'ta karar verecek olan Trump'ın elini güçlendirmek istiyor.

'İSRAL SAVAŞA GİRMEK İSTEMİYOR'

Yazıya göre İsrail siyasi çevreleri, ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle birlikte İran ekonomisinde krizin derinleşeceğini, İran para birimindeki kaybın eylemlere yol açacağını ve "muhafazakar kampla görece ılımlı kamp arasındaki ayrımın derinleşeceğini" düşünüyor.

Buna karşın İsrail ordusu, anlaşmaya olumlu bakıyor ve anlaşmanın ordunun "tehlikelere hazırlanması" için bir pencere sağladığı kanaatinde. İsrail ordusu İran ve Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlese de, bunların "İsrail'i savaşa sokmayacak" düzeyde tutulduğu ve İran'ın karşılık vermesinden çekinildiği kaydediliyor.

'ANLAŞMADAN ÇEKİLMEK İRAN'A YARAR'

Eski İsrailli general Amos Gilad ise, Haaretz'e yaptığı açıklamada ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesinin İran'a yarayacağını söylüyor.

Gilad, anlaşma imzalanırken çekinceleri olduğunu, ancak mevcut seçenekler arasında ABD'nin anlaşmaya bağlı kalmasının en iyi seçenek olacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta Mossad tarafından toplanan belgelerin İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine işaret etmediğini vurgulayan Gilad, İsrail'in "tehlikelerini öncelik sırasına koyması gerektiğini" söylüyor.

Eski İsrailli generale göre anlaşmanın İran'ın nükleer projesini "sekiz-on yıl geciktirmesi" durumunda İsrail "Suriye'deki İran varlığı" gibi "daha ciddi tehlikelere" yoğunlaşabilecek.

Ancak ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda İran uluslararası gözetim olmadan nükleer araştırma gerçekleştirmeyi sürdürebilecek. Gilad'a göre bu durum İran'ın yararına olacak.