İsrail muhalefet lideri Livni Dürzilerle 'Ulus Devlet Yasası'nı görüştü

İsrail muhalefeti lideri Tzipi Livni, Dürzilerin dini lideri Şeyh Muvaffak Tarif ile görüşme gerçekleştirdi.
Livni, ırkçı "Ulus Devlet Yasası"na ilişkin konuşarak, Dürzilerin de İsrail ordusunda yer aldığını söyleyerek, aralarında "eşitlik" olması gerektiğini söyledi.
Muhalefet lideri, İsrail'in "bağımsızlık bildirgesi"nde Dürzilerin ortak olarak anıldığını ve bunun "yeni olmadığını" belirtti.
Ulus Devlet Yasası, İsrail'de kendi kaderini belirleme hakkının yalnızca Yahudilerde olduğunu, İbranice dışındaki dillerin resmi dil sayılamayacağını söylüyor.
Ayrımcı yasa, İsrail içerisinde de tepki çekti.