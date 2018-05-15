İsrail milletvekili: İsrail ordusunun herkese yetecek kadar mermisi var

İsrail milletvekili, yaşanan katliamı savunarak 'İsrail ordusunun herkese yetecek kadar mermisi var' dedi.

İsrail meclisi savunma komitesinden Avi Dichter, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen katliamı savundu.

Likud üyesi Dichter, "Gazzelilerin sınırı geçemeyeceğini" söyleyerek, "İsrail ordusunun herkese yetecek kadar mermisi var" diye konuştu.

Dichter, 58 Filistinlinin öldürülmesi için "Güvenlik güçleri askerleri tehlikeli durumlara sokmayacak, kesinlikle sivilleri de" diyerek İsrail ordusunun "hazırlıklı" olduğunu belirtti.

İsrailli vekil, Hamas'ın "Batı Şeria'da da isyan çıkartmak istediğini" iddia etti. Gazze'de yapılan eyleme 12 farklı noktada 50 bin kişi katılmıştı.