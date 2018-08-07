İsrail medyasında İran yaptırımlarını tanımayan AB'ye tepki

Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya ve Fransa ortak bir açıklama yaparak, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını tanımayacaklarını ilan etmişlerdi. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'ta AB'nin tavrına tepki vardı. Gazetede yer alan tepki yazısında, 'AB, Kuzey Kore'nin tarafını tuttu' yorumu yapıldı.

Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya ve Fransa dün ortak bir açıklama yaparak, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını tanımayacaklarını ilan etmişlerdi.

İsrail'in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post'ta, AB'nin bu tavrını eleştiren, "Avrupa, İran'ın ABD yaptırımlarının etrafından dolanmasına yarayan bir alete mi dönüştü?" başlıklı bir yazı yayımlandı.

Charles Bybelezer imzalı yazıda, "AB, yeni finansal yaptırımlardan muhaf olmak için yaptığı çağrılar Trump yönetimi tarafından reddedilince, kendini İran'ın kullanımındaki bir araca dönüştürdü" dendi.

TRUMP'IN İRAN KARARI ÖVÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasının övüldüğü yazıda, "Başkan Trump nükleer anlaşmadan çekildikten sonra, İran'ın para birimi, rial, yüzde 50 değer kaybetti ve bu ülkede büyüyen toplumsal tepkinin başlıca sebeplerinden biri oldu. Dahası, Bürksel'in kapitülasyonlarına rağmen, Avrupalı şirketler İran pazarını kitlesel olarak terk ettiler ve zaten kırılgan ekonominin üzerinde ciddi bir basınç yarattılar" değerlendirmesi yapıldı.

JPost'taki Trump övgüsü ve Avrupa'ya yönelik ağır eleştirilerle dolu makalede, İran'ın ekonomik krize yuvarlanmış olması mutlulukla karşılanırken, "Devrim Muhafızı Birlikleriyle Beşar Esad'ın kendi halkını yok etmesine yol gösteren, vekilleri eliyle Suriye'de ölüm ve yıkım eken rejim için işler daha da kötüye gidecek" iddiasında bulunuldu.

İRAN, BEYAZ SARAY'LA GİZLİ PAZARLIK YÜRÜTÜYOR

Yazıda yer alan bir diğer iddia ise, İran'ın Umman'daki aracılar üzerinden Beyaz Saray'la kapalı pazarlıklar yürüttüğü oldu.

ABD'nin yaptırımlarının İran'a 100 milyar dolarlık maliyetinin olduğu belirtilen yazıda, "Başkan Trump göreve geldiğinde bu yana İran'ın giderek yoksullaştığı, şimdi, bütün ülkeye yayılan protestolarla ve ekonomisinin yıkımın eşiğine gidip gelmesiyle birlikte, Tahran, Umman'daki aracılar üzerinden Beyaz Saray'la gizli pazarlıklar yürütüyor" iddiasına yer verildi.

'İRAN, OBAMA'DAN ÖNCEKİ KONUMA GERİLEDİ'

ABD'nin Trump'tan önceki başkanı Barack Obama'dan yakınılarak, "İran, köşeye sıkışmış durumda, tam olarak Obama yönetiminde önce olduğu gibi" ifadelerine yer verilen yazıda, "Ve Avrupalılar mollalara, Tahran'ın geçmişteki nükleer faaliyetlerini gözardı eden, onun bölgesel yayılmacılığını ve balistik füze programlarını dizginleyemeyen, büyük ölçüde kifayetsiz bir anlaşma formunda, can simidi attılar" dendi.

İran'ın "haydut devlet" olarak anıldığı yazıda, "Tam da haydut devlet yeniden acıyı hissetmeye başladığı sırada, Avupa bir kez daha ABD'yi bypass etmek ve Mollaları arkalamak için eliden geleni yapıyor" yorumu yapıldı.

'AB, KUZEY KORE'NİN TARAFINI TUTTU'

İsrail'i dünyanın merkezine koyarak gelişmeleri yorumlayan yazıda, "Özünde, AB, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin tarafını tutmuş bulunuyor, peki ne için" sorusu yöneltildi.

Brüksel'in Trump'a nispet yapmak için "yaptırımları tanımama" kararını aldığının öne sürüldüğü yazıda, "Ancak milyonlarca insanın kaderi söz konusuyken, haset için böyle bir şey yapmak sorumsuzluğun tam olarak sözlük anlamıdır" sitemi dile getirildi.

Milliyetçi bir bakış açısının belirgin olduğu makale, şu ifadelerle son buldu:

"Avrupa açık bir şekilde kendi geçmişinden ders almadı. Bugün en azından ABD'nin ahlaki pusulası bozulmamış durumda. Yahudi halkı ise, bir kez daha iyiler ve kötülerin sınırlarının kesiştiği yerde duruyor.

Bu kez, belki de Avrupa'ya hattın nereye çekildiğini hatırlatan İsrail olabilir."