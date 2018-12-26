İsrail meclisi dağılma kararı aldı: 9 Nisan'da erken seçim olacak

İsrail meclisinde yapılan oylamayla meclisin dağılmasına ve 9 Nisan 2019'da erken seçim yapılmasına karar verildi.
İsrail hükümetinde yaşanan gerilimler erken seçim ihtimalini doğurmuştu. Meclisin dağılmasına karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümeti, yeni hükümet kurulana kadar görevde kalacak.
Mevcut anketler sağ kanat partilerin zaferine ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kazanmasına işaret ediyor.
Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 14 Kasım'da istifasını açıklamıştı. Liberman, Hamas'la yapılan ateşkese tepki göstererek, Netanyahu hükümetini desteklemediğini duyurmuştu.