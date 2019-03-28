İsrail mahkemesinden komünist adayın seçimlere katılmasına onay

İsrail Yüksek Mahkemesi, komünist aday Ofer Cassif ve Birleşik Arap Listesi'nin seçimlere katılımına izin verildiğini açıkladı. Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Cassif'in adaylığına karşı çıkmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, İsrail Komünist Partisi'nin meclisteki çatı örgütü Hadaş'ın adayı Ofer Cassif'in seçimlere katılmasına onay verildiğini açıkladı. Karara göre Birleşik Arap Listesi de seçimlere katılabilecek.

9 Nisan'da yapılacak erken seçimlerle ilgili başvuru yapan eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Cassif'in adaylığına karşı başvuruda bulunmuştu.

'ARKALARINDA NETANYAHU VAR'

Liberman'ın başvurusu üzerine İsrail Merkez Seçim Komitesi, Cassif ve Birleşik Arap Listesi'nin seçimlere katılımına yasak getirmişti. Bunun üzerine Hadaş ve Birleşik Arap Listesi, karara itiraz ederek yüksek mahkemeye gitmişti.

Yüksek mahkemenin kararını değerlendiren Cassif, "adaletin yerine getirilmesinden mutlu olduğunu" açıkladı. Cassif, seçime girmemeleri için çalışanların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından desteklendiğini savundu.

İsrail Komünist Partisi, adaylarının hedef alınmasının sebebinin Yahudilerle Araplar arasındaki işbirliğini engellemek olduğunu ifade ederek, ırkçıların Araplarla Yahudilerin işbirliğine karşı olduğunu duyurmuştu.

İSRAİL 9 NİSAN'DA ERKEN SEÇİME GİDİYOR

Netanyahu hükümeti, Hamas'la yapılan görüşmelerin ardından çökmüş, bunun üzerine mecliste çoğunluğu sağlayabilecek bir grup olmaması üzerine erken seçim kararı alınmıştı.

9 Nisan'da yapılacak erken seçim, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarının sürmesi sebebiyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.