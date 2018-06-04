İsrail Lübnan ve Suriye'yle olan sınırına yığınak yapıyor

İsrail ordusu, ülkenin Lübnan-Suriye'yle olan sınırına yoğun askeri yığınak yapıyor. İsrail Hava Kuvvetleri bölgede uçuş gerçekleştiriyor.

İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'la olan sınırına askeri yığınak yapmakta olduğu bildiriliyor.

İsrail'le İran arasındaki gerilim yükselirken, İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle Suriye'yle İsrail arasında da askeri gerilim yaşanıyor.

Al Masdar'ın Suriyeli askeri kaynaklarına göre İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan-Suriye sınırı civarında uçuşlar gerçekleştiriyor.

İsrail'in bölgede sıklıkla uçuşlar gerçekleştirdiği, ancak şu an yapılan uçuşların kuzeye doğru ilerleyerek Akkar bölgesine uzandığı söyleniyor.

Bölgenin Hizbullah üslerinin bulunduğu El-Kuseyr'e yakın olduğu aktarılıyor.

İsrail daha önce El-Kuseyr'e saldırı düzenlemişti.