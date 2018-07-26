İsrail Komünist Partisi: 'Ulus Devlet Yasası' Apartheid'a doğru faşist bir adım

İsrail Komünist Partisi, 'Ulus Devlet Yasası'nı eleştirerek, yasanın 'Apartheid'a doğru faşist bir adım' olduğunu ilan etti.

İsrail, "Ulus Devlet Yasası" ile Yahudileri ülkenin "kendi kaderini belirleme hakkı" olan tek unsur olarak kabul etmiş, Arapçayı resmi dil olmaktan çıkartmıştı.

Ayrımcı ve ırkçı yasayla ilgili açıklama yapan İsrail Komünist Partisi, yasanın "Apartheid'a doğru atılmış faşist bir adım" olduğunu duyurdu.

Açıklamada "Bugünün ihtiyacı Filistinli yurttaşların mücadele birliğini güçlendirmek ve faşizme karşı en geniş Yahudi-Arap cephesini kurmaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yasanın Filistinlileri temel haklarından mahrum bıraktığını ifade eden İsrail Komünist Partisi, Filistinlilerin bölgenin yerel halkı olduğunu ve "başka bir ülkeleri olmadığını" duyurdu.

İsrail'in işgal ve ilhak stratejisinin ABD yönetimi tarafından desteklendiğini ve Körfez ülkeleriyle işbirliği içinde olduğunu duyuran İsrail Komünist Partisi, İsrail'in bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının imkanının ortadan kaldırılmak istendiğini ilan etti.

Yasaya tepki gösterilen açıklamada, Avrupa ve ABD'de faşist sağın yasaya verdiği desteğin şaşırtıcı olmadığı vurgulandı.