'İsrail karşıtı' paylaşımları beğendiği gerekçesiyle Alman diplomata soruşturma

Almanya’nın Filistin temsilciliğinin başında olan Christian Clages’e Twitter üzerinden ‘israil karşıtı’ ve ‘anti-semitist’ olduğu iddia edilen paylaşımları ‘beğendiği’ gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Almanya’nın Filistin misyonu yöneticisi Christian Clages’e Twitter’da İsrail karşıtı paylaşımları beğendiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Alman gazetesi Bild’de yer alan habere göre, Clages, Filistin’deki Almanya Temsilciliği Ofisi resmi Twitter hesabı üzerinden beğenmekle suçlandığı paylaşımlardan birinde, bir çocuğun İsrail askerleri tarafından götürülmesine engel olan kadınlar övülürken bir diğerindeyse Filistinli çocuklarla çatışan İsrail askerleriyle dalga geçiliyordu.

İsrail kaynaklı Jarusalem Post, Alman diplomatı neo-nazilikle suçlarken, Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamadaysa Clages’in yönettiği hesabın beğendiği paylaşımların "kabul edilemez olduğu" ve "Alman hükümetinin görüşlerini yansıtmadığı" belirtildi. Almanya’nın Filistin Temsilciliği resmi hesabının, soruşturma başladıktan sonra Twitter üzerinden bahsi geçen paylaşımları ‘beğenmekten vazgeçtiği’ dikkat çekerken, Alman diplomat Clages, paylaşımları ‘şahsen beğenmediğini’ iddia etti.