'İsrail karşılık verirse daha büyük saldırı düzenlenecek'

İsrail'in son zamanlarda Suriye'deki hedeflere saldırılarını artırmasının ardından, Suriye ordusundan karşılık geldi.
Suriye ordusu, İsrail işgali altındaki Golan'da İsrail askeri hedeflerini vurdu.
Füze saldırısının ardından İsrail'in olası karşılıkları konuşulmaya başlanırken, Suriye yanlısı kanallardan açıklama gelmeye başladı.
El-Mayadin'in aktardığına göre, İsrail'in olası yanıtı durumunda Suriye ordusu daha büyük saldırılar gerçekleştirecek.
Suriye ordusunun İsrail'in olası karşılığında saldırılarını Golan'la sınırlamayıp İsrail'in iç bölgelerini de vuracağı aktarılıyor.