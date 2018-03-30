'İsrail jetleri İran havasına girdi' iddiası

Kuveyt merkezli El Ceride gazetesi, geçen ay iki İsrail jetinin İran hava sahasına girdiğini öne sürdü.

Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilim gün geçtikçe tırmanırken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Kuveyt merkezli El Ceride gazetesinin iddiasına göre, geçtiğimiz ay iki İsrail savaş uçağı, İran radarlarını atlatarak İran hava sahasına girmeyi başardı.

Haberde, İsrail uçaklarının İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu düşünülen Basra Körfezi'ndeki tesisler üzerinde yüksek irtifa uçuşlar yaptığı belirtildi.

Bunun yanı sıra haberde, savaş uçaklarının yakıt ikmali yapmadan iki kez İsrail'den İran'a uçuş gerçekleştirebileceğini altı çizildi.

İsrail'in söz konusu eyleminin, kısa süre önce ortak tatbikat gerçekleştirdiği ABD ordusuyla koordineli bir şekilde gerçekleştirmiş olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan İsrail uçaklarının Suriye'de bulunan Rus radar sistemlerine de yakalanmadığı söyleniyor.