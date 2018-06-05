İsrail istihbaratından Netanyahu'ya suikast iddiası

İsrail istihbarat kuruluşu Şin Bet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı suikast planının ortaya çıkartıldığını öne sürdü.

İsrail istihbarat kuruluşu Şin Bet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat ve kimi Kanadalı ve ABD'li yetkililere karşı suikast planı ortaya çıkarıldığını iddia etti.

Jerusalem Post'tan Anna Ahronheim'ın aktardığına göre Filistinli bir adam konuyla ilgili tutuklanırken, 30 yaşındaki adamın doğu Kudüs'te yaşamakta olduğu bildirildi.

'ARKASINDA SURİYE VAR İDDİASI'

Suikast iddiaları belirsizliğini korurken, İsrailli muhabir Amichai Stein ilginç bir iddiada bulundu.

Stein, suikasti gerçekleştireceği söylenen ekibin emirlerini Suriye'den aldığını öne sürdü.