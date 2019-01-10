İsrail istihbaratından Çin yatırımları 'uyarısı'

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Argaman, 'Çin'in İsrail'de özellikle stratejik altyapı ve iç piyasadaki büyük şirketlere yönelik yatırımlarıyla oluşturduğu nüfuz tehlike oluşturuyor' dedi.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman, Çin'in ülkedeki yatırımlarının İsrail'in güvenliği için tehlike oluşturabileceğini söyledi.

İsrail Kanal 7 Televizyonu'nun haberine göre, Argaman, "Çin'in İsrail'de özellikle stratejik altyapı ve iç piyasadaki büyük şirketlere yönelik yatırımlarıyla oluşturduğu nüfuz tehlike oluşturuyor" dedi.

Argaman, Çin şirketlerinin İsrail sigorta şirketlerini satın almanın yanı sıra yeni Hayfa Limanı ile hafif raylı sistem inşaatını üstleneceğini belirterek, söz konusu yatırımları denetleyecek kanunlar çıkarılması gerektiğini söyledi.

'YABANCI YATIRIMIN DENETLENMESİ KONUSUNDA İSRAİL KANUNLARI YETERSİZ'

Sputnik'in aktardığına göre, yabancı ülkelerin yatırımlarını denetleme açısından, güvenlik ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldığında İsrail'deki kanunların yetersiz olduğunu belirten Argaman, bu durumun tehlikeli olabileceğini kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, geçen yılki bir açıklamasında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 11 milyar doları aştığını ve Çin'in, İsrail'in üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu dile getirmişti.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin daha önceki haberinde, ABD yönetiminin, İsrail'in son dönemde Çin ile geliştirdiği teknoloji alışverişini içeren işbirliğinden rahatsız olduğu ve Tel Aviv'i bu yönde sert bir dille uyardığı ifade edilmişti. Haberde Çin'in limanı almasından önce, Hayfa'nın ABD'nin Altıncı Filosu'na ev sahipliği yapması tartışıldığı belirtilerek limanın Çin'e devrinden sonra bunun mümkün olmayacağı belirtilmişti.

