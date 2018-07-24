İsrail IŞİD'i bombalayan Suriye uçağını düşürdü

İsrail ordusu, hava sahası ihlal ettiğini ileri sürdüğü Suriye'ye ait Sukhoi savaş uçağını hava savunma sistemlerinden fırlattığı iki füzeyle vurduğunu açıkladı. Uçağın IŞİD'i bombalamakta olduğu belirtiliyor.

İsrail'in işgal ettiği, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde siren sesleri duyulmuştu. İsrail ordusu Suriye'ye ait bir Sukhoi savaş uçağının hava sahasına "yasa dışı giriş yaptığını" iddia etti. İsrail ordusunun iddiasına göre Patriot hava savunma sistemlerinden fırlatılan iki füze Sukhoi savaş uçağını havada vurarak düşürdü. İsrail radyosuna göre Golan Tepeleri'nin güneyinde düşürülen Suriye uçağındaki mürettebatın akıbetiyle ilgili ilk etapta bilgi alınamadı. Dün İsrail, ABD’yle birlikte geliştirdiği ve Davut'un Sapanı adını verdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemini ilk kez kullanmıştı.