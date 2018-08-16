İsrail işgal altındaki Kudüs'te 20 bin yeni ev inşa edecek

İsrail, işgal altındaki Kudüs'te 20 bin yeni yerleşim birimi inşa edilmesine onay verdi.

İsrail otoriteleri, işgal altındaki Kudüs'te yeni inşaatları onayladı. Plana göre 20 bin yeni yerleşim birimi inşa edilecek.

Projenin 397 milyon dolar kadar bütçesi olduğu aktarılırken, Kudüs'te inşa edilen yeni yerleşimlerin gerilimi artırması bekleniyor.

Filistin'in başkenti kabul edilen Doğu Kudüs'e inşa edilen evler, iki devletli çözümü imkansız hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs, Filistin toprağı kabul ediliyor. Buralarda yapılan inşaatlar uluslararası hukuku ihlal ediyor.