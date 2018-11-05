İsrail İran'a yaptırımları sevinçle karşıladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün yürürlüğe giren ABD’nin İran’a yaptırımlarından dolayı ABD Başkanı Trump’ı kutladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Iran’a yaptırımlarını kutlayarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu kararını “cesurca” diye niteledi.

Netanyahu, lideri olduğu Likud Partisi milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada “Bu tarihi bir gün. ABD Başkanı Donald Trump’a bu cesurca, azimli ve önemli kararından ötürü bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bunun istikrara, güvenliğe ve barışa katkıda bulunacağını düşünüyorum” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da “Başkan Trump’ın bu cesur kararı Ortadoğu’nun bir süredir beklediği köklü bir değişime işaret ediyor. Tek bir hamlede ABD İran’ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen’deki tahkimatına ağır bir darbe indiriyor. Başkan Trump yine başardınız! Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Noam Katz da “İsrail İran’a karşı ABD yaptırımlarını destekliyor, İran tehdidini engellemek için diğer devletler de yaptırımları desteklemeli” dedi.