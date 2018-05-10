İsrail: İran kırmızı çizgiyi aştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Golan Tepeleri'ne roket saldırısıyla 'kırmızı çizgiyi aştığını' söyledi.

Suriye'deki İranlı milis güçlerini Golan Tepeleri'ne roket saldırısı düzenlemekle suçlayan İsrail’den yeni bir açıklama geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın “kırmızı çizgiyi aştığını” söyledi.

Saldırıya karşılık verdiklerini ifade eden Netanyahu, Suriye'deki İran hedeflerine karşı büyük çaplı bir çıkarma düzenlendiğini söyledi.

Netanyahu, İsrail'in İran'ın roketlerini havada engellediğini belirterek, İsrail’in İran'ın Suriye'de kendisini askeri olarak güçlendirmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Suriye'deki İran güçlerinin Golan Tepeleri'ne roket saldırısı düzenlediğini iddia eden İsrail, İran Devrim Muhafızlarına ait hedeflere karşı Suriye'de çok büyük bir operasyon gerçekleştirmişti.

Suriye medyası, Golan'a "onlarca füze atıldığını" ve "İşgalci İsrail birliklerinin vurulduğunu" duyurmuştu.