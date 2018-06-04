İsrail, ilk kez NATO tatbikatına katılıyor

İsrail, ABD öncülüğünde NATO'nun Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'da başlattığı 'Kılıç Darbesi 18' tatbikatına katılacak.

İsrail gazetesi Haaretz'in aktardığına göre İsrail, ABD öncülüğünde NATO'nun Polonya ve 3 Baltık ülkesi Litvanya, Letonya ve Estonya'da başlattığı 'Kılıç Darbesi 18' tatbikatına katılacak. Bu İsrail'in NATO güçleriyle birlikte katılacağı ilk tatbikat olma özelliği taşıyor.

İsrail'in tatbikat için birkaç düzine asker gönderdiği ve tatbikatın daha küçük boyuttaki 2. kısmına katılacağı belirtildi. Tatbikata katılan diğer ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Litvanya, Letonya, Hollanda, Makedonya, Polonya, İspanya, Romanya, Norveç, Çekya ve Norveç plarak sıralandı.