'İsrail iki Müslüman ülkeyle diplomatik ilişkiye hazırlanıyor'

İsrail'in iki Müslüman ülke ile diplomatik ilişkiler kurmak için girişimde bulunduğu belirtildi.

İsrailli bir yetkili, Bahreyn ile diplomatik ilişkilerin başlatılması için iki ülkenin görüştüğünü söyledi. Diplomatik kaynaklar, İsrail'in Bahreyn'in yanı sıra Sudan'la da diplomatik ilişki kurmaya hazırlandığını ifade etti.

İsrail'in Kanal 2 televizyonuna konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Bahreyn ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin başlatılması için girişimlerde bulunulduğu belirtti, ancak sözkonusu girişimlere ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Sputnik'in aktardığına göre, İsrail'e 40 yıl aradan sonra ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binyamin Netanyahu, Bahreyn'le diplomatik ilişki kurma eğiliminde olduklarını doğruladı.

İSRAİL EKONOMİ BAKANI BAHREYN'E DAVET EDİLDİ

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan habere göre, Ekonomi Bakanı Eli Cohen, gelecek yıl nisan ayında Bahreyn'de düzenlenecek konferansa davet edildi.

Bahreyn ise söz konusu habere yönelik henüz bir açıklama yapmadı.

HEDEFTEKİ DİĞER ÜLKE SUDAN

Körfez ülkesi Umman'a yaptığı ziyareti işaret eden Netanyahu, yakın zamanda başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini dile getirdi.

Bu arada diplomatik kaynaklar, İsrail'in Bahreyn'in yanı sıra Sudan'la da diplomatik ilişki kurmaya hazırlandığını ifade etti.

İSRAİL İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ YAKINLAŞMA

Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti. Netanyahu, 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.



BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye giden İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması sırasında ağlamıştı.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak Barış Demir Yolu Projesi'ni tanıtmıştı.