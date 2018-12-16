İsrail: Hizbullah Rusya bayrağı kullanarak saldırılardan korunuyor

İsrailli savunma yetkilileri, Rus mevkidaşlarıyla görüşerek, Hizbullah'ın 'Rusya bayrağı kullanarak saldırılardan korunduğunu' öne sürdü.

İsrailli savunma yetkilileri, Rusya ile görüşmelerinde Hizbullah'ı şikayet etti. İsrail, Hizbullah'ın Rusya bayrağı kullanarak saldırıları engellediğini öne sürdü.

Kommersant'ın haberine göre, Hizbullah Humus ve İdlib'deki üslerinde Rus bayrağı kullanıyor.

İsrail'in konuyla ilgili şikayetçi olduğu ve "İran ve Suriye'deki müttefiklerinin askeri konvoylarında Rus bayrağı görüldüğünü" öne sürdüğü belirtiliyor.

ÜSLERDE RUS ASKERİ VARLIĞI MEVCUT

İsrail'in iddiasına karşın söz konusu üslerde Rus askeri varlığının da bulunduğu biliniyor.

İdlib'in güneydoğusundaki Ebu Zuhur Havaalanı, Rus ordusu tarafından kullanılıyor.

Tartus sınırındaki tesislerde ve Hama Havaalanı'nda da Rus askeri varlığı mevcut.

İsrail, Rusya'ya ait bir uçağın düşürülmesi ve Suriye'ye yeni hava savunma sistemi verilmesinin ardından ülkedeki saldırılarını sonlandırmak zorunda kalmıştı.