'İsrail hava saldırısıyla Nasrallah'ı öldürsün' diyen gazeteci için tutuklama talebi

İsrail'den Hizbullah liderini öldürmesini isteyen gazetecinin tutuklanması talep edildi.

Lübnanlı gazeteci Maria Maaluf, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef almıştı. Maaluf, "Eğer İsrail gerçekten barış istiyorsa, o zaman Hizbullah ile anlaşmaya varmalı. Çünkü bugüne kadar hâlâ Hasan Nasrallah'tan kurtulamadık" demişti.

Maria Maaluf, sonrasında yaptığı paylaşımdaysa İsrail'den hava saldırısıyla Nasrallah'ı öldürmesini istemişti. Lübnanlı gazeteci, "Eğer İsrail Hasan Nasrallah'ı düşmanı olarak görüyorsa, neden hava saldırısı yaparak bizi ondan kurtarmıyor, böylece güvenilirlik kazanır ve kendisini korur" ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan mahkemesi Maaluf'un tutuklanmasını talep ederken, Maaluf'un hakaretin yanı sıra Nasrallah'a karşı şiddet eylemlerini kışkırtmakla da suçlandığı belirtiliyor.