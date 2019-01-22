İsrail hava saldırıları sürüyor: Suriye ordusu S-300'ü Mart ayına kadar kullanamayacak

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları devam ederken, Suriye ordusunun S-300 kullanımı için eğitimlerini henüz tamamlamadığı, sistemin Mart ayından önce kullanılamayacağı açıklandı.

Rusya, İsrail ve ABD koalisyonunun hava saldırılarına maruz kalan Suriye'ye, S-300 hava savunma sistemi verme kararı almıştı.

Karara tepki gösteren İsrail, sistemi imha etmek de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendirmiş, sistemin vurulabileceği yönünde tehditte bulunmuştu.

HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Suriye'ye verilen S-300 sisteminin ardından İsrail hava saldırıları bir süreliğine dursa da, saldırılar kısa süre sonra yeniden başladı ve yoğunlaşarak devam ediyor.

Saldırıları sahiplenen İsrail, hedeflerinde "İran askeri varlığının" olduğunu öne sürüyor.

İsrail hava saldırılarının bir kısmı Suriye hava savunması tarafından durdurulurken, Suriye'nin S-300'leri henüz kullanmaya başlamaması dikkat çekiyordu.

'EN ERKEN 11 MART'

Rus yayını Kommersant, konuyla ilgili bir haber yaparak Suriye ordusunun henüz S-300'ü kendi başına kullanmaya hazır olmadığını, bu konuda eğitimlerin sürdüğünü duyurdu.

Habere göre Suriye sistemi 11 Mart'a kadar tek başına kullanamayacak. Bu tarihten sonraysa S-300 sisteminin Suriye hava sahasını korumaya başlayabileceği söyleniyor.

Rusya'dan bir askeri heyetin İsrail'i ziyaret edeceği ve konuyla ilgili görüşme yapacağı da aktarılıyor.

İSRAİL'İN SEÇENEKLERİ NELER?

İsrail'in S-300 hava savunma sistemine karşı hazırlık yaptığı ve sistemi aşmanın yollarını aradığı biliniyor.

İsrail yönetimi uzun süredir Suriye'ye ve İran'a bu sistemin verilmesinden endişe duyuyordu, bu sebeple Yunanistan'la ortaklığa gidilerek sistemin nasıl aşılacağı konusunda ortak tatbikatlar başlatıldı.

Sistemi durdurmak için ne gibi yöntemler geliştirildiği kesin olarak bilinmezken, İsrail'in S-300'lere hava saldırısı düzenlemek, karadan sabotajla sistemi imha etmek, elektronik sinyal bozucular kullanmak gibi seçenekleri değerlendirdiği söyleniyor.

İsrail'in sisteme olası saldırılarının Rusya ile İsrail arasında gerilime yol açabileceği düşünülüyor.