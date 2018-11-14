İsrail güçleri altı Filistinliyi tutukladı

İsrail askerleri Batı Şeria'da altı Filistinliyi tutukladı. Açıklamada tutuklanan kişilerin 'sivillere ve askerlere saldırı hazırlığında olduğu' iddia edildi.

İsrail ordusu Batı Şeria'da yaptığı operasyonla altı Filistinliyi tutukladı.

Tutuklamalara ilişkin açıklama yapan İsrali ordusu, polisin de desteğiyle yapılan operasyonlarda tutuklanan Filistinlilerin "sivillere ve askerlere saldırı hazırlığında olduğu" öne sürüldü.

Filistinlilerin İsrail'in yurtiçi istihbarat servisi Şin Bet'e verildiği ve burada sorgulanmakta olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına Gazze'den karşılık verilmiş, bunun üzerine bölgede gerilim yükselmişti.

Olayların Batı Şeria'ya sıçramasını istemeyen İsrail'in bölgede güvenliği artırdığı aktarılıyor.