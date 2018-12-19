İsrail güçleri 2018'de 54 Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail güvenlik güçlerinin 2018'de şimdiye kadar öldürdüğü Filistinli çocuk sayısının 54'e ulaştığı açıklandı. Gözaltına alınan çocukların sayısıysa en az 900.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail güvenlik güçlerinin 2018'in başından beri en az 54 Filistinli çocuğu öldürdüğünü duyurdu.

Araştırmaya göre 54 cinayetten 44'ü Gazze'de yaşandı. İsrail'in öldürdüğü son Filistinli çocuk dört yaşındaki Han Yunus oldu.

Çocukların önemli bir bölümü İsrailli keskin nişancılar tarafından öldürülürken, Batı Şeria ve Kudüs'te de çok sayıda çocuk gözaltına alındı.

Sene başından beri gözaltına alınan çocukların sayısı 900'ü geçti.

Bu yıl öldürülen silahsız sivil Filistinlilerin sayısıysa 310 olarak belirtiliyor.