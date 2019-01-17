İsrail güçleri 13 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü

İsmail Muhammed Salha isimli 13 yaşındaki Filistinli çocuk, İsrail güvenlik güçlerinin attığı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Middle East Monitor haberine göre 11 Ocak günü yaralanan Salha'nın, yaşadığı beyin hasarı ve yaralanmanın ardından kurtarılamadığı açıklandı.
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde yaşamını yitiren Salha, 2019 yılında İsrail güçlerince öldürülen ilk çocuk oldu.
İsrail güvenlik güçlerinin "kalabalığı dağıtmak" amacıyla kullanılan gaz kapsüllerini, doğrudan eylemcilere nişan alarak ateşlediği, bu sebeple kapsüllerin ölümlere ve yaralanmalara yol açtığı biliniyor.
2018 yılında da 3 Filistinli çocuk gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.