İsrail Golan Tepelerine 30 bin konut daha inşa edecek

Tel Aviv yönetiminin Golan Tepeleri'ne 30 bin yeni konut inşa etmeyi planladığı öğrenildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu, Golan Tepeleri'nde yasa dışı bir şekilde kurulmuş olan Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni konut inşa edileceğini açıkladı. Buna göre önümüzdeki 30 yıl içerisinde Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni konut eklenmiş olacak.

Planlanan konutların inşasına ne zaman başlanacağına ilişkin bir bilgi verilmedi. Yeni konut inşası planının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanımasının ardından kısa bir süre sonra açıklanması dikkat çekti.