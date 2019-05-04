İsrail Gazze’yi vuruyor: 1 ölü, 4 yaralı

İsrail'in bu sabah Gazze’ye yeniden başlattığı hava saldırılarında 22 yaşında bir Filistinli gencin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail’in bu sabah Gazze’ye başlattığı hava saldırısında 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El Kudra “İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 22 yaşında bir Filistinli öldürüldü, 4 kişi yaralandı” dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze’den sabah saatlerinde atılan yaklaşık 90 füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından engellendiği, İsrail’in Gazze’deki militanların mevzilerine tank ateşi ve savaş uçaklarıyla karşılık verdiği kaydedildi.

Bölgede dün artan gerilim bugün de tırmanıyor.

Gazze’den dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmış, bunun üzerine İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli ölmüş, 2’si yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti.