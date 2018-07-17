İsrail Gazze'ye yakıt geçişini durdurdu

İsrail, Gazze'de artan gerilim sebebiyle yakıt geçişini durdurdu. Gıda ve ilaç sevkiyatıysa yüksek kontrolle yapılacak.

İsrail Gazze Şeridi'ne ablukayı daha da sert hale getiriyor. İsrail saldırılarına tepkiler artarken, İsrail'in Gazze'ye yakıt geçişini durdurduğu açıklandı.

Pazar gününe kadar yakıt geçişine izin verilmeyecek olan Kerem Şalom kapısından gıda ve ilaç geçişi ise yüksek kontrolle yapılacak.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, kararın "süren terör saldırısı girişimleri" sebebiyle alındığını söyledi.

Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail'in adımlarının "tehlikeli sonuçları olacağı" söylendi.

İsrail'in son hava saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 14 Filistinli yaralanmıştı. Bunun ardından ateşkes ilan edildi. Ancak bölgede gerilim hala yüksek.

İsrail ordusu, ülkenin güneyinde "Gazze'yi kontrol altına alma" temalı bir tatbikat gerçekleştiriyor.