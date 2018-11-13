İsrail Gazze'ye saldırıyor: En az 10 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail, Gazze'ye hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirirken, aralarında el-Aksa televizyonunun da bulunduğu sivil hedefler vuruldu. Filistin güçleri, saldırılara yanıt vererek İsrail'e onlarca roket atışı gerçekleştirdi.

Rusya, Ürdün ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkeler, İsrail'i Gazze'ye saldırılarından dolayı kınadı. Rusya tarafından yapılan açıklamada, ateşkesten sorumlu Mısır delegasyonunun İsrail'i suçlamasının ardından geldi.

İsrail saldırıları sonucu en az 10 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail iddialarına göre 50 İsrailli saldırılara verilen karşılık sonucu yaralandı.

İSRAİL ORDUSU ONLARCA YERİ VURDU

İsrail ordusunun açıklamasına göre Gazze'deki 80 hedef vuruldu. İsrail'in hedefler olarak gördüğü ve imha ettiği yerler arasında el-Aksa televizyonunun binası gibi sivil hedefler de bulunuyor.

Gazze'deki el-Emel otelinin de İsrail saldırılarında imha edildiği bildiriliyor.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, el-Aksa televizyonuna yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaparak, saldırıyı kınadı. FHKC açıklamasında "Siyonistler Filistinlilerin sesini kesemez" denildi.

GAZZE SINIRINA TANK GÖNDERİLDİ

İsrail ordusu, Gazze sınırına tank göndererek, operasyon hazırlığına başladı.

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim, İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sonucu başlamıştı.

Buna karşın İsrail daha önce de Gazze'ye operasyon yapılabileceğinin sinyallerini vermişti. İsrail ordusu Gazze'ye son olarak 2014 yılının yazında girmişti.

SALDIRILARA KARŞILIK VERİLDİ

İsrail'in saldırılarına Gazze'den roket atışlarıyla karşılık verildi. RT'nin aktardığına göre Gazze'den İsrail'e 370 roket atıldı. Bunlardan yalnızca 100'ü İsrail füze savunması tarafından imha edilebildi.

Filistin güçleri, İsrail ordusunu taşıyan bir otobüse de saldırı gerçekleştirdi. Ancak açıklamalara göre uyarı niteliğinde olan saldırıda otobüste bulunan 30 kadar askerin inmesi beklendi.

Otobüse bunun ardından güdümlü füzeyle saldırı yapıldı. Saldırıya uğrayan otobüs: