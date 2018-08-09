İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail jetlerinin Gazze'de yeni bir hava saldırısına başladığı öğrenildi. Saldırıda en az 18 kişi yaralandı.

İsrail ve Filistin arasında Mısır'ın yaptığı arabuluculuk görüşmeleri kalmasının ardından Birleşmiş Milletler'in görüşme için ek süre talebi İsrail tarafından reddedildi.

Bu gelişmelerin ardından Gazze'ye İsrail güçleri tarafından hava saldırısı başlatıldığı öğrenildi.

KÜLTÜR MERKEZİ HEDEF ALINDI

Haaretz'in haberine göre, saldırılarda Gazze'nin batısında yer alan el Şati mülteci kampında yer alan Said el Maşal kültür merkezi vuruldu. Sputnik'in Filistinli kaynaklardan aktardığına göre saldırıda 18 kişi yaralandı.

GAZZE'DEN CEVAP GELDİ

İsrail'in hava saldırısının ardından Gazze tarafından atılan uzun menzilli roketlerin İsrail'e atıldığı öğrenildi. Atılan roketler, Beersheba kentinin yakınlarına isabet etti.