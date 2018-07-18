İsrail Gazze'ye büyük ölçekli operasyona hazırlanıyor

İsrail'in, Gazze'ye yapılacak büyük ölçekli bir operasyona hazırlandığı, operasyon için Cuma günü sonrasını beklediği söyleniyor.

İsrail, Gazze'ye yönelik tehditte bulunarak "İsrail topraklarına karşı uçurtma saldırılarının Cuma'ya kadar durdurulmasını" istedi. Söz konusu "saldırılar", İsrail tarafından Gazze'ye saldırı gerekçesi olarak kullanılıyor.

İsrail yönetiminin askeri güçleri hazırladığı ve Gazze'ye kapsamlı bir operasyona hazırlandığı söyleniyor. İsrail medyasına göre Cuma sonrasında Gazze'nin işgali söz konusu olabilir.

Times of Israel ve İsrail kanalı Channel 10, askeri hazırlığı duyuran haberler yaparken, İsrail'in güneyinde Gazze'nin işgali konulu bir askeri tatbikat gerçekleştirildiği biliniyordu. Tatbikata İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lİberman da katılmıştı.

İsrail'in konuyla ilgili tehditlerini Hamas'a Mısır istihbaratı üzerinden ilettiği kaydediliyor.