İsrail, Gazze'deki 'gözetleme kulesi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "gözetleme kulesi"ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "gözetleme kulesi"ni hedef aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Filistinli gruplara ait gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi.

Tanıklar, saldırı nedeniyle gözetleme kulesinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Gazze'den cuma günü yapılan roket saldırısına karşılık Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait "keşif noktası"nı hedef alındığını belirtti.