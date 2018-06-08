İsrail Gazze'de eylemcilere saldırdı: 4 ölü, 600 yaralı

İsrail Gazze sınırındaki eylemcilere saldırdı. Saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirirken, 600 eylemci de yaralandı.

Gazze sınırında "Uluslararası Kudüs Günü" nedeniyle düzenlenen protestolara İsrail yine gerçek mermilerle saldırdı.

İsrail sınırına doğru harekete geçen binlerce Filistinliye karşı İsrail ordusu biber gazı ve ateşli silahlar kullandı.

Saldırıda 4 Filistinli eylemci yaşamını yitirirken, 600 eylemci de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere en az 122 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü, 7451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13.672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Son ölümlerle birlikte ölü sayısı 126'ya yükseldi.